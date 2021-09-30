Ініціатори процесу відкликання вже можуть забрати листи та продовжити процедуру згідно з регламентом. Про це заявила речниця Разумкова Ольга Туній.

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Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України готові та перебувають в Апараті Верховної Ради,

– заявила прессекретарка політика.

Підписні листи за відкликання Разумкова вже готові / Фото Ольги Туній

Що відомо про відкликання Разумкова

30 вересня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процедуру відкликання голови Верховної Ради Разумкова. Він звернувся у парламент з проханням дати підписні листи.

У фракції кажуть, що цим правом Арахамія скористався, як нардеп. Проте прессекретарка Разумкова наголосила, що документ надійшов від імені "Слуги народу".

Сам спікер Ради сказав, що не ображається на колегу. Він вважає, що головним ініціатором його відкликання був не Арахамія.

До речі, раніше Разумков казав, що готовий до відставки, але тільки якщо так вирішать народні депутати. Сам він йти з посади не планував.

Повний текст публікації Ольги Туній у фейсбуці:

Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України готові та перебувають в Апараті Верховної Ради.

Ініціатори цього процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом.