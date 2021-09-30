Ініціатори процесу відкликання вже можуть забрати листи та продовжити процедуру згідно з регламентом. Про це заявила речниця Разумкова Ольга Туній.

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Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України готові та перебувають в Апараті Верховної Ради,
– заявила прессекретарка політика.

Підписні листи за відкликання Разумкова вже готові

Підписні листи за відкликання Разумкова вже готові / Фото Ольги Туній

Що відомо про відкликання Разумкова

  • 30 вересня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процедуру відкликання голови Верховної Ради Разумкова. Він звернувся у парламент з проханням дати підписні листи.
  • У фракції кажуть, що цим правом Арахамія скористався, як нардеп. Проте прессекретарка Разумкова наголосила, що документ надійшов від імені "Слуги народу".
  • Сам спікер Ради сказав, що не ображається на колегу. Він вважає, що головним ініціатором його відкликання був не Арахамія.
  • До речі, раніше Разумков казав, що готовий до відставки, але тільки якщо так вирішать народні депутати. Сам він йти з посади не планував.

Повний текст публікації Ольги Туній у фейсбуці:

Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України готові та перебувають в Апараті Верховної Ради.

Ініціатори цього процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом.