Инициаторы процесса отзыва уже могут забрать письма и продолжить процедуру согласно регламенту. Об этом заявила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
Интересно Стефанчук – единственный кандидат на должность спикера Верховной Рады, – СМИ
Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве Главы Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады,
– заявила пресс-секретарь политика.
Подписные листы за отзыв Разумкова уже готовы / Фото Ольги Туний
Что известно об отзыве Разумкова
- 30 сентября руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру отзыва главы Верховной Рады Разумкова. Он обратился в парламент с просьбой дать подписные листы.
- Во фракции говорят, что этим правом Арахамия воспользовался, как нардеп. Однако пресс-секретарь Разумкова подчеркнула, что документ поступил от имени "Слуги народа".
- Сам спикер Рады сказал, что не обижается на коллегу. Он считает, что главным инициатором его отзыва был не Арахамия.
- Кстати, ранее Разумков говорил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с поста не планировал.
Полный текст публикации Ольги Туний в фейсбуке:
Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве Главы Верховной Рады Украины готовы и находятся в Аппарате Верховной Рады.
Инициаторы этого процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжить процедуру согласно регламенту.