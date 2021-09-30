Пока точно неизвестно, кто именно отправил письмо об отзыве Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Спикер политика Ольга Туний говорит, что оно поступило от фракции.
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В связи с заявлением пресс-секретаря фракции "Слуга народа" сообщаю, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от фракции, а не от имени нардепа,
– заявила Туний.
В то же время ранее пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук утверждала, что на заседании "Слуги народа" не обсуждали вопрос отставки спикера Рады. Кадровые вопросы будут анализировать во время выездного заседания в Трускавце 1 – 2 октября.
Что известно о запуске отставки Разумкова
- Слухи об отставке Разумкова с должности председателя парламента начали ходить в сентябре 2021 года. Все потому, что он, мол, не соглсане с политикой "Слуги народа".
- Активное обсуждение началось после того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский.
- Впоследствии лидер фракции Давид Арахамия и Разумков поссорились в прямом эфире. Первый напомнил, что "спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают". В то же время Александр Корниенко охарактеризовал действия Разумкова как "некомандные".
- 30 сентября стало известно, что Арахамия поручил выдать подписные листы для увольнения Разумкова с должности. Сам спикер парламента говорит, что не удивлен такой инициативе и добавил, что медлить с процессом не будет.