Пока точно неизвестно, кто именно отправил письмо об отзыве Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Спикер политика Ольга Туний говорит, что оно поступило от фракции.

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В связи с заявлением пресс-секретаря фракции "Слуга народа" сообщаю, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от фракции, а не от имени нардепа,

– заявила Туний.

В то же время ранее пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук утверждала, что на заседании "Слуги народа" не обсуждали вопрос отставки спикера Рады. Кадровые вопросы будут анализировать во время выездного заседания в Трускавце 1 – 2 октября.

Что известно о запуске отставки Разумкова

Слухи об отставке Разумкова с должности председателя парламента начали ходить в сентябре 2021 года. Все потому, что он, мол, не соглсане с политикой "Слуги народа".

Активное обсуждение началось после того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Впоследствии лидер фракции Давид Арахамия и Разумков поссорились в прямом эфире. Первый напомнил, что "спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают". В то же время Александр Корниенко охарактеризовал действия Разумкова как "некомандные".

30 сентября стало известно, что Арахамия поручил выдать подписные листы для увольнения Разумкова с должности. Сам спикер парламента говорит, что не удивлен такой инициативе и добавил, что медлить с процессом не будет.

Обратите внимание! Согласно процедуре отставки спикера, его могут отозвать должности в трех случаях: по просьбе самого председателя Рады, из-за неудовлетворительной работы, в связи с другими обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Решение о включении этого вопроса в повестку дня Рады принимают на пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения. Председатель парламента готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВРУ. После этого, вопрос рассматривают нардепы.