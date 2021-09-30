Наразі достеменно невідомо, хто саме відправив лист про відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Адже речниця політика Ольга Туній каже, що той надійшов від фракції.
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У зв'язку із заявою речниці фракції "Слуга народу" повідомляю, що лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від фракції, а не від імені нардепа,
– заявила Туній.
Водночас раніше речниця фракції Юлія Палійчук стверджувала, що на засіданні "Слуги народу" не обговорювали питання відставки спікера Ради. Кадрові питання аналізуватимуть під час виїзного засідання у Трускавці 1 – 2 жовтня.
Що відомо про запуск відставки Разумкова
- Чутки про відставку Разумкова з посади голови парламенту почали поширювати у вересні 2021 року. Все тому, що він, мовляв, суперечить політиці "Слуги народу".
- Активне обговорення стартувало після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів, який ініціював президент Володимир Зеленський.
- Згодом лідер фракції Давид Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Перший нагадав, що "спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають". Водночас Олександр Корнієнко схарактеризував дії Разумкова як "некомандні".
- 30 вересня стало відомо, що Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади. Сам спікер парламенту каже, що не здивований такій ініціативі і додав, що зволікати з процесом не буде.