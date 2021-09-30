Наразі достеменно невідомо, хто саме відправив лист про відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Адже речниця політика Ольга Туній каже, що той надійшов від фракції.

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У зв'язку із заявою речниці фракції "Слуга народу" повідомляю, що лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від фракції, а не від імені нардепа,

– заявила Туній.

Водночас раніше речниця фракції Юлія Палійчук стверджувала, що на засіданні "Слуги народу" не обговорювали питання відставки спікера Ради. Кадрові питання аналізуватимуть під час виїзного засідання у Трускавці 1 – 2 жовтня.

Що відомо про запуск відставки Разумкова

Чутки про відставку Разумкова з посади голови парламенту почали поширювати у вересні 2021 року. Все тому, що він, мовляв, суперечить політиці "Слуги народу".

Активне обговорення стартувало після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Згодом лідер фракції Давид Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Перший нагадав, що "спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають". Водночас Олександр Корнієнко схарактеризував дії Разумкова як "некомандні".

30 вересня стало відомо, що Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади. Сам спікер парламенту каже, що не здивований такій ініціативі і додав, що зволікати з процесом не буде.

Зверніть увагу! Згідно з процедурою відставки спікера, його можуть відкликати посади у трьох випадках: на прохання самого голови Ради, через незадовільну роботу, у зв'язку з іншими обставинами, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Рішення про включення цього питання до порядку денного Ради ухвалюють на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Голова парламенту готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису ВРУ. Після цього, питання розглядають нардепи.