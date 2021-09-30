Відповідну заяву зробили у фракції "Слуга народу". Про це повідомила речниця Юлія Палійчук.

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Фракція "Слуг народу" не обговорювала питання відставки Разумкова

Хочу повідомити, що на засіданнях фракції "Слуга народу" тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася,

– заявила Палійчук.

Вона також пояснила, що під час виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Це право народного депутата, – "Слуга народу" про дії Арахамії

Речниця "слуг" прокоментувала повідомлення у ЗМІ щодо листа на ім'я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи.

"Повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", – запевнила Палійчук.

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