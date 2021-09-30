Соответствующее заявление сделали во фракции "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук.
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Фракция "Слуг народа" не обсуждала вопрос отставки Разумкова
Хочу сообщить, что на заседаниях фракции "Слуга народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась,
– заявила Палийчук.
Она также объяснила, что во время выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.
Это право народного депутата – "Слуга народа" о действиях Арахамия
Пресс-секретарь "слуг" прокомментировала сообщения в СМИ относительно письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы.
"Сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – заверила Палийчук.
Запуск отставки Дмитрия Разумкова: коротко
- СМИ распространяли информацию о возможной отставке Дмитрия Разумкова с должности глава Верховной Рады. После того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах, вопрос начали активно обсуждать.
- Впоследствии Арахамия и Разумков поссорились в прямом эфире. Сам Разумков объяснил, что он не планирует уходить в отставку, но к такому решению Верховной Рады – готов.
- 30 сентября Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для увольнения нынешнего главы Совета с должности председателя Верховной Рады. Эту информацию подтвердил Разумков и добавил, что не будет медлить с процессом.