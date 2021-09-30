Соответствующее заявление сделали во фракции "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук.

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Хочу сообщить, что на заседаниях фракции "Слуга народа" тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась,
– заявила Палийчук.

Она также объяснила, что во время выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

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Пресс-секретарь "слуг" прокомментировала сообщения в СМИ относительно письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы.

"Сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник", – заверила Палийчук.

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