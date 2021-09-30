Разумков будет смотреть на то, как фракция будет голосовать за его отзыв. Об этом политик заявил журналистам.

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Желание Давида Георгиевича – это одно, а позиция фракции, при всем уважении, – другое. А дальше будем об этом говорить,

– заявил спикер Рады.

Он отметил, что не обижается на Арахамию: "Я думаю главным инициатором этого процесса была не Давид Георгиевич, мне что-то так подсказывает. Обиды на него не держу".

Обратите внимание! Чтобы инициировать процедуру отзыва спикера необходимы не менее 150 подписей нардепов – оригиналов с указанными сведениями. Только после этого можно вносить предложение в парламент.

Что известно об отзыве Разумкова

30 сентября лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процесс отзыва Разумкова с должности.

Представитель фракции Юлия Палийчук заявила, что политсила не обсуждала этот вопрос на заседании. В то же время пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний говорит, что отзывают политика всей фракцией.

Сам спикер Рады заявил, что с процессом не будет затягивать.

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