Разумков будет смотреть на то, как фракция будет голосовать за его отзыв. Об этом политик заявил журналистам.

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Желание Давида Георгиевича – это одно, а позиция фракции, при всем уважении, – другое. А дальше будем об этом говорить,
– заявил спикер Рады.

Он отметил, что не обижается на Арахамию: "Я думаю главным инициатором этого процесса была не Давид Георгиевич, мне что-то так подсказывает. Обиды на него не держу".

Что известно об отзыве Разумкова

Разумков прокомментировал свой отзыв: видео