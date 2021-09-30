Разумков заверил, мол, не стоит это вообще обсуждать. Об этом глава Рады рассказал в интервью.
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Разумков рассказал о причинах общения с Кличко и Гройсманом
С Кличко я общаюсь потому, что он председатель Ассоциации городов, это раз. Два – он Киевский городской глава, много есть вопросов, связанных с его непосредственной деятельностью,
– пояснил Разумков.
С Владимиром Гройсманом, по словам Разумкова, они познакомились в далеком 2012-м году, когда спикер Рады работал с Сергеем Леонидовичем Тигипко, а Гройсман на тот момент был мэром Винницы.
И время от времени мы контактируем. Я не вижу здесь проблемы", – заверил глава Верховной Рады.
О каких сейчас союзах мы ведем речь, если я сегодня являюсь главой Верховной Рады? – Разумков
На вопрос относительно того, видит ли Кличко или Гройсмана своими политическими союзниками на будущее, Разумков ответил: "О каких сейчас союзах мы ведем речь, если я сегодня являюсь председателем Верховной Рады?".
Я сейчас не занимаюсь построением какой-то политической структуры, чтобы говорить о каком-то объединении с коллегами. Не думаю, что это стоит сегодня вообще обсуждать,
– заверил Разумков.
Он также заявил, что ему бросают вопрос о построении партии. Однако спикер Рады ответил: "Я уже слышал, что у меня партия построена, много что слышал. Но это говорят те, кто ничего не понимает в построении партии".
Вероятная отставка Дмитрия Разумкова: что известно
- 29 сентября "Слуга народа" инициировала начало процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Председатель фракции "слуг" Давид Арахамия обратился за подписными листами.
- Фракция "Слуга народа" заверила, что Арахамия воспользовался своим правом как нардеп.
- При этом, отвечая на заявление фракции, пресс-секретарь Дмитрия Разумкова заверила документ поступил от имени "Слуги народа".
- Сам Разумков заверил, что медлить не будет: "Сегодня (30 сентября – 24 канал) коллеги получат подписные листы". Чтобы внести предложение об отзыве главы Рады, необходима воля одной трети нардепов и подписные листы должны внести в оригинале. Только тогда постановление могут вносить в зал.
- Перед тем Дмитрий Разумков уверял, что после вероятной отставки – 100% останется в политике.