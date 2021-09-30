Разумков запевнив, мовляв, не варто це взагалі обговорювати. Про це глава Ради розповів у інтерв'ю.

До теми Заміна є: політологи та правники оцінили шум навколо відставки Разумкова

Разумков розповів про причини спілкування з Кличком та Гройсманом

З Кличком я спілкуюся тому, що він голова Асоціації міст, це раз. Два – він київський міський голова, багато є питань, пов'язаних з його безпосередньою діяльністю,

– пояснив Разумков.

З Володимиром Гройсманом, за словами Разумкова, вони познайомились "в далекому 2012-му році", коли спікер Ради працював з Сергієм Леонідовичем Тігіпком, а Гройсман на той момент був мером Вінниці.

"І час від часу ми підтримуємо контактуємо. Я не бачу тут проблеми", – запевнив глава Верховної Ради.

Про які зараз союзи ми ведемо мову, якщо я сьогодні є главою Верховної Ради? – Разумков

На питання щодо того, чи бачить Кличка чи Гройсмана своїми політичними союзниками на майбутнє, Разумков відповів: "Про які зараз союзи ми ведемо мову, якщо я сьогодні є головою Верховної Ради?".

Я зараз не займаюся побудовою якоїсь політичної структури, щоб говорити про якесь об'єднання з колегами. Не думаю, що це варто сьогодні взагалі обговорювати,

– запевнив Разумков.

Він також заявив, що йому кидають запитання про побудову партії. Однак спікер Ради відповів: "Я вже чув, що в мене партія побудована, багато що чув. Але це говорять ті, хто нічого не розуміє в побудові партії".

Ймовірна відставка Дмитра Разумкова: що відомо