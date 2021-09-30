Разумков запевнив, мовляв, не варто це взагалі обговорювати. Про це глава Ради розповів у інтерв'ю.
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Разумков розповів про причини спілкування з Кличком та Гройсманом
З Кличком я спілкуюся тому, що він голова Асоціації міст, це раз. Два – він київський міський голова, багато є питань, пов'язаних з його безпосередньою діяльністю,
– пояснив Разумков.
З Володимиром Гройсманом, за словами Разумкова, вони познайомились "в далекому 2012-му році", коли спікер Ради працював з Сергієм Леонідовичем Тігіпком, а Гройсман на той момент був мером Вінниці.
"І час від часу ми підтримуємо контактуємо. Я не бачу тут проблеми", – запевнив глава Верховної Ради.
Про які зараз союзи ми ведемо мову, якщо я сьогодні є главою Верховної Ради? – Разумков
На питання щодо того, чи бачить Кличка чи Гройсмана своїми політичними союзниками на майбутнє, Разумков відповів: "Про які зараз союзи ми ведемо мову, якщо я сьогодні є головою Верховної Ради?".
Я зараз не займаюся побудовою якоїсь політичної структури, щоб говорити про якесь об'єднання з колегами. Не думаю, що це варто сьогодні взагалі обговорювати,
– запевнив Разумков.
Він також заявив, що йому кидають запитання про побудову партії. Однак спікер Ради відповів: "Я вже чув, що в мене партія побудована, багато що чув. Але це говорять ті, хто нічого не розуміє в побудові партії".
Ймовірна відставка Дмитра Разумкова: що відомо
- 29 вересня "Слуга народу" ініціювала початок процедури відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Голова фракції "слуг" Давид Арахамія звернувся за підписними листами.
- Фракція "Слуга народу" запевнила, що Арахамія скористався своїм правом, як нардеп.
- Натомість, відповідаючи на заяву фракції, прессекретарка Дмитра Разумкова запевнила – документ надійшов від імені "Слуги народу".
- Сам Разумков запевнив, що зволікати не буде: "Сьогодні (30 вересня – 24 канал) колеги отримають підписні листи". Щоб внести пропозицію про відкликання глави Ради, необхідна воля однієї третини нардепів й підписні листи мають внести в оригіналі. Тільки тоді постанову можуть вносити у залу.
- Перед тим Дмитро Разумков запевняв, що після ймовірної відставки, – 100% залишиться у політиці.