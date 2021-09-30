Разумков дивитиметься на те, як фракція голосуватиме за його відкликання. Про це політик заявив журналістам.
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Бажання Давида Георгійовича – це одне, а позиція фракції, при всій повазі, – інше. А далі будемо про це говорити,
– заявив спікер Ради.
Він наголосив, що не ображається на Арахамію: "Я думаю головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович, мені щось так підказує. Образи на нього не маю".
Що відомо про відкликання Разумкова
- 30 вересня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочав процес відкликання Разумкова з посади.
- Речниця фракції Юлія Палійчку заявила, що політсила не обговорювала це питання на засіданні. Водночас речниця Разумкова Ольга Туній каже, що відкликають політика усією фракцією.
- Сам спікер Ради не здивувався такій ініціативі. Він запевнив, що з процесом не затягуватиме.
Разумков прокоментував своє відкликання: відео