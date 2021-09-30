Разумков дивитиметься на те, як фракція голосуватиме за його відкликання. Про це політик заявив журналістам.

До теми Разумков прокоментував чутки про союз з Кличком і Гройсманом та створення своєї партії

Бажання Давида Георгійовича – це одне, а позиція фракції, при всій повазі, – інше. А далі будемо про це говорити,
– заявив спікер Ради.

Він наголосив, що не ображається на Арахамію: "Я думаю головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович, мені щось так підказує. Образи на нього не маю".

Що відомо про відкликання Разумкова

Разумков прокоментував своє відкликання: відео