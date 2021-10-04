Відповідну заяву Дмитро Разумков зробив на засіданні погоджувальної ради. Зустріч спікера із нардепами мала відбутися о 18:00 4 жовтня.

Нагадаємо "Слуги народу" відмовились від зустрічі, на яку їх кликав Разумков

"Отримав листа про відмову"

Як розповів спікер Верховної Ради, у ЗМІ ходить інформація, що його відкликання розглядатимуть у цей вівторок-четвер. Втім, за його словами, це не збігається із регламентом.

Поки я голова Верховної Ради, тут буде діяти закон. Потім, що буде – подивимося. Можемо робити це так, як було у позаминулий четвер…

– заявив Разумков.

Щодо самої зустрічі із фракцією, про яку Разумков попросив, то зазначив – отримав офіційний лист із відмовою. Мовляв, колеги зазначили, що сенсу у такій зустрічі немає. Спікер Ради з іронією сказав, що це і є демократія: у фракції лише одна позиція і вони не хочуть чути протилежної.

Позиція випрацювана і добре, що вона притримується лише однієї точки зору. Інших точок зору не потрібно. Це, дійсно, принцип демократії,

– з в'їдливою усмішкою сказав Разумков.

Наостанок він зазначив: якщо у якихось інших фракцій буде потреба зустрітися – він готовий обговорити свою діяльність на посаді спікера.

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