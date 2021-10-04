Отвечая на вопрос о вероятной отставке, Разумков не смог дать однозначного ответа относительно будущего своего мандата. В то же время он подчеркнул, что закон предусматривает только одно развитие событий.

Заметьте В знак протеста против Разумкова главы фракций покинули согласительный совет

Ну, по закону нет (не могут забрать мандат – 24 канал), а так – у нас разное бывает,

– заявил Разумков.

Политик заверил, голосование за его отставку пройдет в "стопроцентном соответствии" с регламентом Верховной Рады.

Если "за" отдадут свои голоса 226 народных избранников, Разумков уйдет с должности. Если нет, продолжит работать в привычном режиме.

Заметьте! Ранее Разумков заявлял, что попытки забрать у него мандат "могут быть". В то же время спикер подчеркнул: "У нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается".

Арахамия о мандате Разумкова