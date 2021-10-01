Такое мнение Разумков озвучил в эфире одного из украинских телеканалов. Он добавил, что сейчас он внефракционный нардеп.
Важно Думаю, он не инициатор – Разумков не обижается на письмо Арахамии
Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не должен быть членом какой-либо фракции. На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, Разумков ответил:
Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается.
В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на фракции пока не обсуждали отстранения Разумкова. Поэтому не начинали разговоры и о его дальнейшей судьбе в парламенте.
Что известно об отставке Разумкова
- Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В тот же день письма были в Аппарате Верховной Рады.
- Отметим, что Арахамия подал 2 обращения по сбору подписей за отставку Разумкова. Одно – от фракции, другое – лично от себя как ее головы.
- Сейчас главным кандидатом, который может заменить Разумкова, является Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Верховной Рады.
К слову, ранее Разумков говорил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с поста не планировал.