Такое мнение Разумков озвучил в эфире одного из украинских телеканалов. Он добавил, что сейчас он внефракционный нардеп.

Важно Думаю, он не инициатор – Разумков не обижается на письмо Арахамии

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не должен быть членом какой-либо фракции. На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, Разумков ответил:

Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на фракции пока не обсуждали отстранения Разумкова. Поэтому не начинали разговоры и о его дальнейшей судьбе в парламенте.

Интересно! Дмитрий Разумков был №1 в списке партии "Слуга народа" на выборах в 2019 году. В августе этого же года он стал спикером Рады, получив 382 голоса "за" от коллег. Сейчас он не является членом фракции "слуг" и не входит в партию.

Что известно об отставке Разумкова

Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В тот же день письма были в Аппарате Верховной Рады.

Отметим, что Арахамия подал 2 обращения по сбору подписей за отставку Разумкова. Одно – от фракции, другое – лично от себя как ее головы.

Сейчас главным кандидатом, который может заменить Разумкова, является Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

К слову, ранее Разумков говорил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с поста не планировал.