Об этом сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний. Она сообщила, что новый набор подписных листов безотлагательно выдадут.

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Подписные листы по предварительному обращению уже подготовили

Тем временем в Аппарате Верховной Рады уже подготовили подписные листы по предварительному обращению. Теперь инициаторы процедуры могут забрать эти документы и продолжить действовать согласно регламенту.

Ранее возникло противоречие относительно того, от кого именно направил первое обращение Арахамия. Во фракции отмечали, что он реализовывал свое право, как депутата, а вот сам Разумков отметил, что письмо было на бланке фракции и подписан именно главой фракции.

звернення Арахамії
Обращение Арахамии об отзыве Разумкова / Фото из Фейсбука Ольги Туний

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Главное об отзыве Дмитрия Разумкова:

  • Первое обращение относительно процедуры отзыва спикера подали 30 сентября.
  • Инициатором выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
  • Для того, чтобы внести предложение об отзыве, парламентариям необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов.
  • Между тем, СМИ сообщают, что единственным кандидатом на замену Разумкова является Руслан Стефанчук.