Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Разумкову стоит искать нишу идеологического политика в случае отставки.

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Есть ли у спикера рейтинг

По мнению Фесенко, у Разумкова есть небольшое количество сторонников. Речь идет об около 3%, но над повышением количества придется работать.

В чем будет главная проблема? С ресурсами не будет недостатка. Его будут приглашать телеканалы. Он сможет найти деньги на развитие собственного проекта, однако без должности спикера Верховной Рады он потеряет публичный ресурс и влияние. Владимир Фесенко Политолог

Фесенко отметил, что спикеру доверяют преимущественно те люди, которые принадлежат к сторонникам других политсил. Именно поэтому избиратели не будут голосовать за Разумкова, а отдавать голоса за избранные политические силы.

Заметьте! По исследованию Центра Разумкова, за 29 января до 3 февраля 2021 года, больше всего украинцев доверяют именно спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова. Его рейтинг доверия составлял 32%, хотя 53% не доверяют.

Разумков будет создавать собственный политпроект

Политолог рассказал, что Разумкову будет трудно существовать как внефракционному депутату. Однако о президентских намерениях спикера еще рано говорить.

У нас хватает претендентов на пост президента, а вот на парламентские выборы он сам сказал, что собирается идти,

– заметил политолог.

Председатель парламента, по мнению Фесенко, после отставки начнет постепенно создавать собственный политпроект, но вне стен Верховной Рады.

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Кто заменит спикера парламента

Фесенко уверен, что Разумкова заменит Руслан Стефанчук, который пока является первым заместителем председателя Верховной Рады.

"Стефанчук уже прошел достаточно успешно тестирование, хотя с определенными проблемами, относительно принятия закона об олигархах. У него есть доверие из офиса Президента. Других кандидатов нет", – подчеркнул политолог.

Фесенко прокомментировал возможную отставку Разумкова: смотрите видео

Первого вице-спикера Рады назначит сама фракция "Слуга народа". "Поставят своего человека, поскольку они монобольшинство", – подытожил Фесенко.

Кто это может быть? Вопрос открытый. Я думаю, что в Трускавце это и будут решать,

– отметил политолог.

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