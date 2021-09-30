Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, Разумкову варто шукати нішу ідеологічного політика у разі відставки.
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Чи є у спікера рейтинг
На думку Фесенка, у Разумкова є невелика кількість прихильників. Мовиться про близько 3%, але над підвищенням кількості доведеться працювати.
У чому буде головна проблема? З ресурсами не буде нестачі. Його запрошуватимуть телеканали. Він зможе знайти гроші на розвиток власного проєкту, проте без посади спікера Верховної Ради він утратить публічний ресурс і вплив.
Фесенко зауважив, що спікеру довіряють переважно ті люди, які належать до прихильників інших політсил. Саме тому виборці не голосуватимуть за Разумкова, а віддаватимуть голоси за вибрані політичні сили.
Разумков створюватиме власний політпроєкт
Політолог розповів, що Разумкову буде важко існувати як позафракційний депутат. Проте про президентські наміри спікера ще зарано говорити.
У нас вистачає претендентів на посаду президента, а от на парламентські вибори він сам сказав, що збирається йти,
– відмітив політолог.
Голова парламенту, на думку Фесенка, після відставки почне поступово створювати власний політпроєкт, але поза стінами Верховної Ради.
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Хто замінить спікера парламенту
Фесенко впевнений, що Разумкова замінить Руслан Стефанчук, який поки є першим заступником голови Верховної Ради.
"Стефанчук уже пройшов достатньо успішно тестування, хоча з певними проблемами, щодо ухвалення закону про олігархів. Він має довіру з Офісу Президента. Інших кандидатів немає", – наголосив політолог.
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Першого віцеспікера Ради назначить сама фракція "Слуга народу". "Поставлять свою людину, оскільки вони монобільшість", – підсумував Фесенко.
Хто це може бути? Питання відкрите. Я думаю, що в Трускавці це і будуть вирішувати,
– зазначив політолог.
Відставка Дмитра Разумкова: найголовніше
- Чутки про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради спершу почали з'являтися у ЗМІ. Сталося це після того, як парламентар відправив на розгляд Венеційської комісії закон про олігархів.
- Фракція "Слуга народу" 29 вересня 2021 року почала відкликати Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Голова політсили Давид Арахамія звернувся за підписними листами.
- У "Слузі народу" заявили, що на засіданнях фракції не порушували тему відставки Разумкова. У фракції запевнили, що Арахамія скористався своїм правом, як нардеп.
- Натомість прессекретарка Разумкова відзначила, що документ надійшов саме від "Слуги народу".
- Сам спікер парламенту каже, що не здивований подібній ініціативі й додав, що зволікати з процесом не буде.
- Раніше Дмитро Разумков запевняв, що після ймовірної відставки, 100% залишиться у політиці.