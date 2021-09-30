Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала. По его словам, между Разумковым и "Слугой народа" назрел кризис и нужно было определяться.

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Почему возник конфликт

По мнению Фесенко, если бы спикер парламента выполнил все условия президентской команды относительно прохождения и подписания закона об олигархах, то тогда проблем не было бы. Разумков, скорее всего, еще некоторое время находился бы на посту.

Однако когда он начал выступать против этого и даже заговорил о вето, то назрела проблема.

Справка. Дмитрий Разумков заявил, что во время голосования закона об олигархах нардепы внесли несколько правок, которые противоречат друг другу. По мнению спикера, исправить ситуацию может вето президента.

Это прогнозируемая ситуация. Я еще раньше говорил, что Рубиконом для обеих сторон будет именно закон об олигархах,

– заявил политолог.

Фесенко также предположил, что подписи за отставку Разумкова могут собирать в Трускавце, где состоится выездное заседание "Слуги народа". Это станет своеобразным "тестом на лояльность" Зеленскому.

Стоит заметить, что спикера парламента в Трускавец не пригласили.

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Поддержат ли отставку спикера

Фесенко предположил, что за отставку Разумкова может набраться около 200 голосов от "Слуги народа". Такое решение, вероятно, поддержит и группа "Довіра" и значительная часть депутатов от группы "За майбутнє".

Однако оппозиционные фракции, кроме, возможно, половины депутатов "Голоса", не проголосуют за отставку действующего спикера парламента.

Фесенко рассказал о вероятной отставке Разумкова: смотрите видео

Что этому предшествовало