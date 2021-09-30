Пока вопрос о судьбе Разумкова в "Слуге народа" не поднимали. Такое заявление Давид Арахамия сделал в эфире одного из телеканалов.

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"Планов относительно Разумкова пока нет"

Как рассказал Давид Арахамия, на фракции пока не обсуждали отстранение Разумкова. Поэтому не начинали и разговоры и о его дальнейшей судьбе в парламенте. Состоянием на сейчас, по словам главы фракции, нет никаких планов по лишению Разумкова мандата нардепа.

Что касается сбора подписей, Арахамия заявил, что сделал все в правовом поле.

Я воспользовался правом народного депутата. Любой человек может запросить подписные листы за снятие спикера,

– сказал Арахамия.

Напомним! Дмитрий Разумков был №1 в списке партии "Слуга народа" на выборах в 2019 году. В августе этого же года он стал спикером Рады, получив 382 голоса "за" от коллег. Сейчас он не является членом фракции "слуг" и не входит в партию.

Дмитрия Разумкова собираются уволить с должности спикера