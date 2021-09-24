Разумков поблагодарил комитет и Раду за поддержку правки. Согласно ей, реестр олигархов по представлению специальной комиссии должно формировать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Кстати Раде придется переголосовать закон об олигархах из-за противоречивых правок, – нардеп
Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, что поддержала мою с коллегами правку под номером 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов. Деолигархизация продолжается,
– написал спикер.
Нардепы поддержали поправку / Фото Дмитрия Разумкова
Что произошло
Верховная Рада 23 сентября поддержала закон об олигархах. За него проголосовали 275 народных депутатов. Однако приняли сразу 3 поправки – 396, 398, 406, которые противоречат друг другу. Поэтому возникает проблема относительно того, кто должен вносить лиц в реестр олигархов – СНБО или НАПК.
Вероятно, нардепы просто не заметили ошибки. Однако теперь, чтобы исправить юридическую коллизию, может потребоваться еще одно голосование.
Что предусматривает законопроект об олигархах
Инициатива предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Человек может попасть в этот перечень, если будет отвечать не менее 3 критериям из 4 установленных:
- занимает высокие госдолжности, имеет мандат или финансирование политических партий;
- владеет или контролирует СМИ;
- является конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, являющегося естественной монополией;
- имеет активы, которые превышают 2 миллиарда гривен.
Отмечали, что благодаря проекту хотят превратить олигархов в бизнесменов.