Разумков подякував комітету і Раді за підтримку правки. Відповідно до неї, реєстр олігархів за поданням спеціальної комісії має формувати Національне агентство з питань запобігання корупції.
До речі Раді доведеться переголосувати закон про олігархів через суперечливі правки, – нардеп
Дякую і комітету, і Верховній Раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів. Деолігархізація триває,
– написав спікер.
Нардепи підтримали поправку / Фото Дмитра Разумкова
Що сталось
Верховна Рада 23 вересня підтримала закон про олігархів. За нього проголосували 275 народних депутатів. Однак прийняли одразу 3 поправки – 396, 398, 406, які суперечать одна одній. Тому виникає проблема щодо того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.
Ймовірно, нардепи просто не помітили помилки. Однак тепер, щоб виправити юридичну колізію, може знадобитись ще одне голосування.
Що передбачає законопроєкт про олігархів
Ініціатива передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Людина може потрапити у цей перелік, якщо відповідатиме щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених:
- обіймає найвищі держпосади, має мандат або фінансування політичних партій;
- володіє чи контролює ЗМІ;
- є кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;
- має активи, які перевищують 2 мільярди гривень.
Зазначали, що завдяки проєкту хочуть перетворити олігархів на бізнесменів.