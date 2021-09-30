Наразі питання про долю Разумкова у "Слузі народу" не підіймали. Таку заяву Давид Арахамія зробив в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо Арахамія подав друге звернення щодо відставки Разумкова

"Планів щодо Разумкова наразі немає"

Як розповів Давид Арахамія, на фракції наразі не обговорювали відсторонення Разумкова. Відтак не починали і розмови і про його подальшу долю у парламенті. Станом на зараз, за словами голови фракції, немає ніяких планів щодо позбавлення Разумкова мандату нардепа.

Щодо збору підписів Арахамія заявив, що зробив усе в правовому полі.

Я скористався правом народного депутата. Будь-яка людина може запросити підписні листи за зняття спікера,

– сказав Арахамія.

Нагадаємо! Дмитро Разумков був №1 у списку партії "Слуга народу" на виборах у 2019 році. У серпні цього ж року він став спікером Ради, отримавши 382 голоси "за" від колег. Зараз він не є членом фракції "слуг" і не входить до партії.

Дмитра Разумкова збираються звільнити з посади спікера