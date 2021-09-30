Наразі питання про долю Разумкова у "Слузі народу" не підіймали. Таку заяву Давид Арахамія зробив в ефірі одного з телеканалів.
Нагадаємо Арахамія подав друге звернення щодо відставки Разумкова
"Планів щодо Разумкова наразі немає"
Як розповів Давид Арахамія, на фракції наразі не обговорювали відсторонення Разумкова. Відтак не починали і розмови і про його подальшу долю у парламенті. Станом на зараз, за словами голови фракції, немає ніяких планів щодо позбавлення Разумкова мандату нардепа.
Щодо збору підписів Арахамія заявив, що зробив усе в правовому полі.
Я скористався правом народного депутата. Будь-яка людина може запросити підписні листи за зняття спікера,
– сказав Арахамія.
Дмитра Разумкова збираються звільнити з посади спікера
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав два звернення щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова. Одне – від фракції, інше – особисто від себе як її голови.
- Надалі збиратимуться підписи аби ініціювати звільнення Разумкова з посади.
- Щоб внести пропозицію про відкликання, нардепам необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів.
- Про ймовірну відставку Разумкова у ЗМІ точилися дискусії протягом останнього пів року.
- Першим дзвіночком було те, що спікер не підтримав блокування медведчуківських телеканалів. Останнім – суперечності щодо закону про олігархів.