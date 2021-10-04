Відповідаючи на запитання про ймовірну відставку, Разумков не зміг дати однозначної відповіді щодо майбутнього свого мандату. Водночас він наголосив, що закон передбачає лише один розвиток подій.

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Ну, згідно з законом ні (не можуть забрати мандат – 24 канал), а так – у нас різне буває,

– заявив Разумков.

Політик запевнив, голосування за його відставку пройде у "стовідсотковій відповідності" до регламенту Верховної Ради.

Якщо "за" віддадуть свої голоси 226 народних обранців, Разумков піде з посади. Якщо ні, продовжить працювати у звичному режимі.

Зауважте! Раніше Разумков заявляв, що спроби забрати у нього мандат "можуть бути". Водночас спікер наголосив: "у нас багато хто намагається на щось бути здатними – не завжди це виходить".

Арахамія про мандат Разумкова