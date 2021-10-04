Разумков запевнив, що не затягуватиме процес розгляду власної відставки. Водночас цього тижня зробити це не вдасться, навіть якщо 4 жовтня прийдуть підписні листки.

Зауважте Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним

Фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо,

– заявив Разумков.

Спікер зауважив, що завжди дотримується слова. Він наголосив, що все відбудеться відповідно до регламенту. Вектор подальшого руху визначить результат на табло.

Зауважте! Замінити Разумкова на посаді спікера може Руслан Стефанчук. Наразі він обіймає посаду першого віцеспікера. У "Слузі народу" зауважили, що Стефанчуку довіряють.

Чи заберуть у Разумкова мандат