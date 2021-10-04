Разумков запевнив, що не затягуватиме процес розгляду власної відставки. Водночас цього тижня зробити це не вдасться, навіть якщо 4 жовтня прийдуть підписні листки.
Зауважте Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним
Фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо,
– заявив Разумков.
Спікер зауважив, що завжди дотримується слова. Він наголосив, що все відбудеться відповідно до регламенту. Вектор подальшого руху визначить результат на табло.
Чи заберуть у Разумкова мандат
- Разумков заявив, що згідно з законом у нього не можуть забрати мандат.
- Водночас спікер не виключає іншого варіанту розвитку подій.
- За словами Разумкова, "у нас різне буває".