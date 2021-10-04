О том, что подписи уже собраны, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. На брифинге после согласительного совета он отметил, что их 190.

Между тем Разумков заявил, что регламент не позволяет отправить его в отставку на этой неделе

Собрали 175 + 15 подписей

Чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не меньше 150 подписей нардепов. По состоянию на 4 октября это количество уже собрали, рассказал Александр Корниенко.

Есть 175 подписей на подписном листе. Поскольку он рассчитан именно на такое количество, больше подписей в нем не ставили. Есть еще отдельное приложение, которое является формальным,

– рассказал нардеп.

Как отметил Корниенко, приложение не будет рассматривать аппарат Верховной Рады для верификации подписей. В нем же есть еще около 15 подписей.

А если кто-то во фракции будет против отставки

На вопрос журналистов о возможных голосах против отставки Разумкова, Корниенко отметил, что это будут рассматривать на фракции. Он оптимистично ответил, что какой-то беды из-за этого не будет.

Ничего ни с кем не будет, если будут такие люди. Я думаю, что это обсудим внутри фракции,

– заявил глава партии.

Александр Корниенко заявил, что фракция "Слуги народа" вряд ли примет Дмитрия Разумкова в свой состав после его отставки с поста спикера Верховной Рады.

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