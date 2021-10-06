Арахамія підтвердив, що чинний перший віцеспікер Руслан Стефанчук є одним з претендентів на посаду голови парламенту. Проте нардеп зауважив, що це – не єдиний кандидат.

Актуально Разумков заявив, що "слуги" виключили його з партійних чатів

Така сама ситуація із Олександром Корнієнком і посадою першого віцеспікера.

Вони в шорт-листі є, але є ще кандидати, які хочуть теж себе розглянути,

– зазначив Арахамія.

Після відкликання Разумкова "слуги народу" зберуться на засідання

Найімовірніше, 7 жовтня – після того, як проголосують за відкликання Разумкова, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Арахамія прогнозує, що за відставку чинного спікера назбирають близько 240 голосів.

Нардеп запевняє, що депутатам за це голосування не обіцяють жодної грошової винагороди.

Багато чого говорять. Я також, наприклад, чув, що комусь пропонують по 100 тисяч доларів за не голосування,

– зазначив він.

Апарат Ради має встигнути підготувати документи, – Корнієнко

Тим часом Олександр Корнієнко наголосив, що за нове керівництво парламенту голосуватимуть саме 8 жовтня аби Апарати Ради підготував документи.

Регламент не визначає терміни, це визначає зала. Але є певний процедурний процес, який полягає у підготовці документів на кожного з кандидатів, звичайно, Апарату треба час, щоб його підготувати. Там є і декларація і так далі,

– пояснив Корнієнко.

Читайте також Чому Разумкова "зливають" у турборежимі

Що відомо про відкликання Разумкова