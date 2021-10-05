За словами Разумкова, його виключили з чатів на Погоджувальній раді.
До речі Час усе розставить на свої місця, – Разумков після свого відсторонення
Глава парламенту зауважив, що не брав активну участь у листуваннях. Переважно він отримував інформацію, яку поширювали народні депутати.
Ймовірна відставка Разумкова: що відомо
- Інформацію, що Разумкова можуть відправити у відставку з посади спікера, почали поширювати у вересні. Говорили про його розбіжності з політикою "Слуги народу". Наприклад, спікер відправив законопроєкт про олігархів на оцінку Венеційської комісії.
- Вже 30 вересня від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії голові Верховної Ради надійшли звернення про видачу підписних листів за його відставку. Цього ж дня ці листи з'явилися в Апараті Верховної Ради.
- На засіданні франції у Трускавці менш ніж 10 нардепів виступили проти відкликання Разумкова. Інші таке рішення начебто підтримують.
- 4 жовтня депутати зібрали необхідну кількість підписів за відставку Разумкова і того ж дня запустили процедуру.
- 5 жовтня 240 народних депутатів підтримали відсторонення Дмитра Разумкова від пленарних засідань на 2 дні.
- Відставку Разумкова нардепи можуть розглянути 7 жовтня.