По словам Разумкова, его исключили из чатов на Согласительном совете.
Кстати Время все расставит на свои места, – Разумков после своего отстранения
Глава парламента отметил, что не принимал активное участие в переписке. Преимущественно он получал информацию, которую распространяли народные депутаты.
Вероятная отставка Разумкова: что известно
- Информацию, что Разумкова могут отправить в отставку с поста спикера, начали распространять в сентябре. Говорили о его разногласиях с политикой "Слуги народа". Например, спикер отправил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.
- Уже 30 сентября от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии председателю Верховной Рады поступили обращения о выдаче подписных листов за его отставку. В этот же день эти письма появились в Аппарате Верховной Рады.
- На заседании Франции в Трускавце менее 10 нардепов выступили против отзыва Разумкова. Другие такое решение вроде бы поддерживают.
- 4 октября депутаты собрали необходимое количество подписей за отставку Разумкова и в тот же день запустили процедуру.
- 5 октября 240 народных депутатов поддержали отстранение Дмитрия Разумкова от пленарных заседаний на 2 дня.
- Отставку Разумкова нардепы могут рассмотреть 7 октября.