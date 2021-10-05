По словам Разумкова, его исключили из чатов на Согласительном совете.

Кстати Время все расставит на свои места, – Разумков после своего отстранения

Глава парламента отметил, что не принимал активное участие в переписке. Преимущественно он получал информацию, которую распространяли народные депутаты.

Вероятная отставка Разумкова: что известно