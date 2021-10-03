Рассмотрение вопроса отставки спикера парламента состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского. Теперь нардепам надо проголосовать еще раз в зале Верховной Рады.

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Результат ожидаемый

Народный депутат от "Слуга народа" Юлия Гришина заявила, что результаты голосования были ожидаемыми. Почти вся фракция поддержала отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Исключением стали несколько депутатов, выступивших против. Конкретной цифры нардеп не назвала.

Против отставки Разумкова проголосовало менее 10 человек. Точное количество даже не скажу, потому что эти одиночные поднятые руки сильно потерялись в общем количестве тех, кто за,

– объяснила Гришина.

Вероятно, одним из тех, кто не поддержал такого решения, был Дмитрий Наталуха, который накануне заявил, что против отставки Разумкова, потому что он хороший спикер.

Юлия Гришина отметила, что голосование в парламенте состоится совсем скоро.

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