О том, что нардепы от "Слуги народа" подписывают специальные письма за отстранение от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, рассказал депутат Алексей Устенко.

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Подписи "слуг" за отставку Разумкова

По словам Устенко, пока письма подписали около 160 нардепов.

На момент моего подписания было более 150 подписей,

– отметил депутат.

Согласно информации источников 24 канала, подписи за отставку Разумкова собирали во время заседания силового блока, на котором присутствовали генпрокурор Ирина Венедиктова, глава Министерства внутренних прав Денис Монастырский, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков и другие.

Впоследствии Александр Качура подтвердил информацию о сборе подписей, однако назвал несколько меньшее количество. "Уже было около 120 подписей. То есть это уже вопрос технический – дособирать нужное количество, чтобы план заполнить", – добавил нардеп.

В то же время Михаил Радуцкий сообщил, что подпишется за отставку, как только получит подписные листы. А Дмитрий Наталуха заявил, что не поддерживает идею отправить Разумкова в отставку, потому что "он – хороший спикер".

Напомним, для того, чтобы зарегистрировать постановление об отставке главы парламента, необходимо 150 подписей нардепов.

Возможная потеря Разумковым мандата

Кроме того, Качура прокомментировал и слухи о том, что Разумкова могут еще и лишить мандата. "Те, кто такое говорит, пусть покажут статью регламента, как это возможно сделать", – призвал депутат.

Обратите внимание! На днях Разумков в эфире одного из телеканалов сообщил, что его могут попытаться лишить еще и депутатского мандата.

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