Соответствующее заявление в ответ на слова спикера Рады председатель фракции "слуг" сделал в Трускавце, где проходит выездное заседание политсилы.

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Арахамия о предложении Разумкова

Давид Арахамия назвал "неожиданностью" предложение Разумкова встретиться с фракцией 4 октября.

Это нужно обсуждать с нашей фракцией. Неожиданное, так сказать, приглашение, потому что такого никогда не было,

– заявил он.

Отвечая на вопрос о том, собраны ли уже подписи в подписных листах об отзыве Разумкова с должности спикера Рады, Арахамия отметил, что пока нет: "Я не собирал еще. Сегодня (2 октября – 24 канал) начну".

Он отметил, что если люди не довольны работой Разумкова, то собрать необходимые подписи не будет проблемой.

В то же время Арахамия отметил, что позиция Владимира Зеленского относительно спикера Рады на сбор подписей не повлияет, определяющим будет "суммарное ощущение нардепов".

По его словам, если Разумков "будет играть в холодную регламентную войну и не даст возможность принимать те законы с той скоростью, с которой их хотят принимать, то его надо будет снимать с должности".

Предложение Разумкова "слугам"