Відповідну заяву у відповідь на слова спікера Ради голова фракції "слуг" зробив у Трускавці, де проходить виїзне засідання політсили.

До теми Несправедливо і неправильно, – Разумков ображений на "слуг", які не запросили його в Трускавець

Арахамія про пропозицію Разумкова

Давид Арахамія назвав "несподіванкою" пропозицію Разумкова зустрітися з фракцією 4 жовтня.

Це потрібно обговорювати з нашою фракцією. Несподіване, так би мовити, запрошення, тому що так ніколи не було,

– заявив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи зібрані вже підписи в підписних листах про відкликання Разумкова з посади спікера Ради, Арахамія зазначив, що поки ні: "Я не збирав ще. Сьогодні (2 жовтня – 24 канал) почну".

Він зауважив, що якщо люди не задоволені роботою Разумкова, то зібрати необхідні підписи не буде проблемою.

Водночас Арахамія зазначив, що позиція Володимира Зеленського щодо спікера Ради на збір підписів не вплине, визначальним буде "сумарне відчуття нардепів".

За його словами, якщо Разумков "гратиме в холодну регламентну війну і не дасть можливість ухвалювати ті закони з тією швидкістю, з якою їх хочуть приймати, то його треба буде знімати з посади".

Пропозиція Разумкова "слугам"