Таку заяву голова парламенту зробив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", відповідаючи на запитання, чому він у студії, а не в Трускавці.
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Разумков прокоментував відсутність запрошення на засідання "слуг"
Тому, що деякі функціонери, мої колеги вирішили, що мені не треба там бути (у Трускавці – 24 канал). Я думаю, що це несправедливо, це неправильно і багатьох з них не було на той момент, коли цей процес починався,
– заявив спікер Ради.
Він додав, що завжди був на фракції "Слуга народу" і переконаний, що коли розглядають питання відставки спікера, варто і його послухати.
"Я і до колег звертаюся, мені точно немає за, що ховати очі, я готовий дискутувати щодо будь-якого питанням з ними. За кожну свою дію я готовий відповісти, але коли це відбувається за моєю спиною – це виглядає непорядно", – наголосив Разумков.
Голова парламенту також зазначив, що йому іноді дуже страшно чути від колег про те, що посада спікера – це посада і власність тієї чи іншої партії. "Посади в цій державі не бувають власністю ні партії, ні фракції", – підсумував він.
На завершення Разумков запропонував провести засідання фракції у приміщенні Верховної Ради 4 жовтня, на ньому він відповість на всі запитання.
Засідання фракції "Слуги народу" у Трускавці: що відомо
- "Слуги" 1 жовтня прибули у Трускавець на виїзне засідання фракції. Окрім того, 2 жовтня туди має приїхати й Володимир Зеленський.
- У політсилі розповіли, що політики під час зустрічі проаналізують свої дії за 2 роки при владі. Однією з тем з'їзду стане можлива відставка Разумкова.
- Нардепка Вікторія Василевська-Смаглюк, написала, що обговорення у Трускавці долі глави парламенту точно буде.
- Водночас Євгенія Кравчук додала, що відставку Разумкова з посади спікера Ради розглядатимуть, якщо відповідне питання підніме голова фракції. Підписні листи є у Давида Арахамії, однак їх наразі ніхто не підписував.