Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, на засіданні очікують не увесь Кабмін, це пов'язано з темами, які обрали для обговорення. Деякі міністри будуть керівниками груп й вестимуть дискусії.

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"Це не той формат (засідання – 24 канал), який був 2 роки тому. Є 8 напрямків, за якими будуть розділені депутати. У них, очевидно, буде тематичний вибір й ці групи презентуватимуть для всіх напрацювання – щоб розуміти як ми рухаємось в найближчі роки за різними тематиками", – пояснила Кравчук.

Кравчук: Листи ніхто не підписує

Водночас вона розповіла, що відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради розглядатимуть, якщо відповідне питання підніме голова фракції.

Підписні листи запросив Давид Арахамія, вони у нього. Але ще ці підписні листи ніхто не підписує, їх не роздали. Це питання ми не обговорювали,

– зазначила Євгенія Кравчук.

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Народна депутатка вважає, що коментувати ситуацію довкола Дмитра Разумкова варто вже після спільного обговорення у фракції. За її словами, ймовірно, хтось змінить свою позицію, коли почує всі аргументи.

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Ймовірна відставка Разумкова: коротко