Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, на заседании ожидают не весь Кабмин, это связано с темами, которые выбрали для обсуждения. Некоторые министры будут руководителями групп и вести дискуссии.

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"Это не тот формат (заседания – 24 канал), который был 2 года назад. Есть 8 направлений, по которым будут разделены депутаты. У них, очевидно, будет тематический выбор и эти группы представят для всех наработки – чтобы понимать, как мы двигаемся в ближайшие годы по разным тематикам", – пояснила Кравчук.

Кравчук: Листы никто не подписывает

В то же время она рассказала, что отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады будут рассматривать, если соответствующий вопрос поднимет глава фракции.

Подписные листы запросил Давид Арахамия, они у него. Но еще эти подписные листы никто не подписывает, их раздали. Этот вопрос мы не обсуждали,

– отметила Евгения Кравчук.

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Народный депутат считает, что комментировать ситуацию вокруг Дмитрия Разумкова стоит уже после совместного обсуждения во фракции. По ее словам, вероятно, кто-то изменит свою позицию, услышав все аргументы.

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