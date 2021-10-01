Администрация отелей сообщает, что на выходные 2 – 3 октября забронировать номера – уже невозможно. Новых гостей ожидают не раньше понедельника, 4 октября.
Заметьте "Слуги" прибыли на съезд в Трускавец: фото и видео с места происшествия
Проживание в этих отелях – не дешевое удовольствие
Отдых в отелях, где остановились "слуги", – обойдется в немалую сумму. В частности, заселиться в самый дешевый номер в Rixos-Prykarpattya обойдется в почти 3 тысячи гривен в сутки. Между тем "Панорамный люкс" будет стоить уже более 7700 гривен.
За "полулюкс" придется выложить более 6 тысяч гривен в сутки, "люкс" стоит – 6900 гривен.
Цена самых дорогих трехкомнатных апартаментов превышает 19 тысяч гривен.
Чтобы снять стандартный номер в Mirotel, придется потратить более 2900 гривен. Люкс стоит более 5900 гривен, цена "президентского люкса" превышает 20 тысяч гривен.
Относительно бюджетной оказалась "Лесная песня". Стоимость проживания там колеблется от 2 до более 3 тысяч гривен в сутки.
Отель, где будут жить "слуги" / Фото 24 канала
На территорию не пускают посторонних / Фото 24 канала
Попасть на территорию Rixos-Prykarpattya пока можно только по спискам. На территории уже работают правоохранители. Туда уже прибыл первый автобус со "слугами".
На территорию не пускают посторонних / Фото 24 канала
Слуги прибывают на съезд в гостиницу: смотрите видео
Как "слуги" прибыли в Трускавец
- "Слуги народа" прибыли на съезд фракции, который стартует 1 октября.
- В Трускавец политики прибыли в обновленном вагоне Укрзализныци.
- Политики рассказали, что сами оплачивали себе дорогу.
- Журналистам также рассказали: программу съезда уже обнародовали. В то же время политики отметили, что спикеров им еще не представили.