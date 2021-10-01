Адміністрація готелів повідомляє, що на вихідні 2 – 3 жовтня забронювати номери – вже неможливо. Нових гостей очікують не раніше понеділка, 4 жовтня.

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Проживання у цих готелях – не дешеве задоволення

Відпочинок у готелях, де зупинилися "слуги", – обійдеться у чималу суму. Зокрема, заселитися у найдешевший номер у Rixos-Prykarpattya обійдеться у майже 3 тисячі гривень за добу. Тим часом "Панорамний люкс" коштуватиме вже понад 7700 гривень.

За "напівлюкс" доведеться викласти понад 6 тисяч гривень за добу, "люкс" коштує – 6900 гривень.

Ціна найдорожчих трикімнатних апартаментів перевищує 19 тисяч гривень.

Щоб винайняти стандартний номер у Mirotel, доведеться витратити понад 2900 гривень. Люкс коштує понад 5900 гривень, ціна "президентського люксу" перевищує 20 тисяч гривень.

Відносно бюджетною виявилася "Лісова пісня". Вартість проживання там коливається від 2 до понад 3 тисяч гривень за добу.



Готель, де мешкатимуть "слуги" / Фото 24 каналу



На територію не пускають сторонніх / Фото 24 каналу

Потрапити на територію Rixos-Prykarpattya наразі можна тільки за списками. На території вже пильнують правоохоронці. Туди вже прибув перший автобус зі "слугами".



На територію не пускають сторонніх / Фото 24 каналу

Слуги прибувають на з'їзд до готелю: дивіться відео

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