До Трускавця "Слуги" прибули в оновленому вагоні Укрзалізниці. Журналістів запевнили, що жодного спеціального меню для народних обранців не готували. Їм пропонували традиційні для подорожей чай та каву.

Зауважте Журналістів, попри наявність квитків, пересадили з вагона зі "слугами" у поїзді на Трускавець

За словами "слуг", розселять їх у 2-х готелях за принципом "випадковості". Напередодні політикам повідомили, хто де мешкатиме.

"Слуги" розповіли, що добиралися до Трускавця власним коштом. Водночас наразі невідомо, хто оплачуватиме готель.

Програму з'їзду вже оприлюднили. Однак конкретики наразі немає. Окрім того, "слугам" не назвали імена спікерів заходу.

У Трускавці "слуги":

заслухають доповіді;

відвідають лекції;

візьмуть участь у мозкових штурмах.

"Слуги" прибули до Трускавця / Фото 24 каналу

"Слуги" прибули до Трускавця: дивіться відео

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