До Трускавця "Слуги" прибули в оновленому вагоні Укрзалізниці. Журналістів запевнили, що жодного спеціального меню для народних обранців не готували. Їм пропонували традиційні для подорожей чай та каву.
Зауважте Журналістів, попри наявність квитків, пересадили з вагона зі "слугами" у поїзді на Трускавець
За словами "слуг", розселять їх у 2-х готелях за принципом "випадковості". Напередодні політикам повідомили, хто де мешкатиме.
"Слуги" розповіли, що добиралися до Трускавця власним коштом. Водночас наразі невідомо, хто оплачуватиме готель.
Програму з'їзду вже оприлюднили. Однак конкретики наразі немає. Окрім того, "слугам" не назвали імена спікерів заходу.
У Трускавці "слуги":
- заслухають доповіді;
- відвідають лекції;
- візьмуть участь у мозкових штурмах.
"Слуги" прибули до Трускавця / Фото 24 каналу
"Слуги" прибули до Трускавця: дивіться відео
З'їзд у Трускавці: головне
- Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук ще 21 вересня розповіла, що вже невдовзі "Слуги народу" зберуться на робочу нараду. Участь у ній візьмуть представники усіх гілок влади України.
- Згодом глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розкрив більше конкретних деталей. Він повідомив, що "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами" відбудеться у перших числах жовтня.
- За словами Євгенії Кравчук, політики під час зустрічі проаналізують все те, що вдалося зробити за 2 роки при владі. Політикиня зауважила, що "нам потрібно звірити годинники, синхронізуватися".
- Щоб взяти участь у заходах, політикам мають показати негативний результат ПЛР-тесту або представити сертифікат про повну вакцинацію.