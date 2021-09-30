На пероні зібралося багато "слуг". Видно, що вони везуть з собою у Трускавець ділові костюми. Супроводжують політиків їхні помічники.

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Серед політиків, які потягом їдуть на з'їзд є, зокрема, Микола Тищенко, Єлизавета Богуцька та Євгеній Брагар. Нардепи прибудуть у Трускавець зранку, 1 вересня.

"Слуги" на вокзалі у Києві / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук),PavlovskyNews та LB.ua

"Слуги" зберуться у Трускавці: що про це відомо