На перроне собралось много "слуг". Видно, что они везут с собой в Трускавец деловые костюмы. Сопровождают политиков их помощники.
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Среди политиков, которые поездом поедут на съезд есть, в частности, Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая и Евгений Брагарь. Нардепы прибудут в Трускавец утром, 1 сентября.
"Слуги" на вокзале в Киеве / Фото 24 канала (Валентины Полищук), PavlovskyNews и LB.ua
"Слуги" соберутся в Трускавце: что об этом известно
- На Львовщине у нардепов будет двухдневный тим-билдинг. К ним присоединятся, в частности, президент Владимир Зеленский, чиновники и представители правоохранительных органов.
- Завершить мероприятие планируют вечеринкой. Интересно, что глава фракции Давид Арахамия, как и на молодежном съезде политической силы, сыграет там несколько диджей-сетов.
- Как пояснила "слуга" Евгения Кравчук, политики проанализируют все то, что удалось сделать за 2 года у власти. "Нам нужно сверить часы, синхронизироваться", – добавила она.
- Ее коллега Елена Мошанец отметила, что нардепы не ожидают никакого веселья или какой-то похвалы от президента. По ее мнению, наоборот – будет серьезный разговор.
- Чтобы попасть на встречу, политикам нужно получить негативный результат ПЦР-теста или представить сертификат о полной вакцинации.