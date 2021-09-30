На перроне собралось много "слуг". Видно, что они везут с собой в Трускавец деловые костюмы. Сопровождают политиков их помощники.

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Среди политиков, которые поездом поедут на съезд есть, в частности, Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая и Евгений Брагарь. Нардепы прибудут в Трускавец утром, 1 сентября.

"Слуги" на вокзале в Киеве / Фото 24 канала (Валентины Полищук), PavlovskyNews и LB.ua

"Слуги" соберутся в Трускавце: что об этом известно