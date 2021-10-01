В Трускавец "Слуги" прибыли в обновленном вагоне Укрзализныци. Журналистов заверили, что никакого специального меню для народных избранников не готовили. Им предлагали традиционные для путешествий чай и кофе.

Заметьте Журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона со "слугами" в поезде на Трускавец

По словам "слуг", расселят их в 2-х отелях по принципу "случайности". Накануне политикам сообщили, кто где будет жить.

"Слуги" рассказали, что добирались до Трускавца за свой счет. В то же время пока неизвестно, кто будет оплачивать отель.

Программу съезда уже обнародовали. Однако конкретики пока нет. Кроме того, "слугам" не назвали имена спикеров мероприятия.

В Трускавце "слуги":

  • заслушают доклады;
  • посетят лекции;
  • примут участие в мозговых штурмах.

"Слуги" прибыли в Трускавец / Фото 24 канала

"Слуги" прибыли в Трускавец: смотрите видео

Съезд в Трускавце: главное

  • Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук еще 21 сентября рассказала, что вскоре "Слуги народа" соберутся на рабочее совещание. Участие в нем примут представители всех ветвей власти Украины.
  • Впоследствии глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко раскрыл больше конкретных деталей. Он сообщил, что "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами" состоится в первых числах октября.
  • По словам Евгении Кравчук, политики во время встречи проанализируют все то, что удалось сделать за 2 года у власти. Политик заметила, что "нам нужно сверить часы, синхронизироваться".
  • Чтобы принять участие в мероприятиях, политикам должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или представить сертификат о полной вакцинации.