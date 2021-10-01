В Трускавец "Слуги" прибыли в обновленном вагоне Укрзализныци. Журналистов заверили, что никакого специального меню для народных избранников не готовили. Им предлагали традиционные для путешествий чай и кофе.
Заметьте Журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона со "слугами" в поезде на Трускавец
По словам "слуг", расселят их в 2-х отелях по принципу "случайности". Накануне политикам сообщили, кто где будет жить.
"Слуги" рассказали, что добирались до Трускавца за свой счет. В то же время пока неизвестно, кто будет оплачивать отель.
Программу съезда уже обнародовали. Однако конкретики пока нет. Кроме того, "слугам" не назвали имена спикеров мероприятия.
В Трускавце "слуги":
- заслушают доклады;
- посетят лекции;
- примут участие в мозговых штурмах.
"Слуги" прибыли в Трускавец / Фото 24 канала
"Слуги" прибыли в Трускавец: смотрите видео
Съезд в Трускавце: главное
- Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук еще 21 сентября рассказала, что вскоре "Слуги народа" соберутся на рабочее совещание. Участие в нем примут представители всех ветвей власти Украины.
- Впоследствии глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко раскрыл больше конкретных деталей. Он сообщил, что "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами" состоится в первых числах октября.
- По словам Евгении Кравчук, политики во время встречи проанализируют все то, что удалось сделать за 2 года у власти. Политик заметила, что "нам нужно сверить часы, синхронизироваться".
- Чтобы принять участие в мероприятиях, политикам должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или представить сертификат о полной вакцинации.