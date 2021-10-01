На місця у вагоні з нардепами квитки мала журналістка Анна Стешенко з колегою. Та, за її словами, начальник поїзда пересадив їх до "простих смертних".

До теми "Слуги народу" відправляються з Києва на з'їзд в Трускавець: фото з вокзалу

"Трускавець-2" ще не почався, але "на старті вже весело"

Журналістка написала у фейсбуці, що заздалегідь придбала з колегою квитки на 30 вересня на потяг до Трускавця. Та, як виявилося, не тільки вона: у тому ж вагоні й на ті ж місця квитки мали народні депутати від "Слуги народу". Утім, прізвищ їхніх жінка не назвала.

Попри наявність квитків, за словами журналістки, начальник поїзда пересадив її з колегою в інший вагон

"Трускавець-2". На старті вже весело. Прибігає начальник потягу і з тремтінням рук показує телеграму "Про пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП" (організоване групове перевезення – 24 канал). Отак нас переселили в сусідній вагон із "простими смертними",

– написала Стешенко.



Телеграма, яку показав журналістам начальник потяга Київ – Трускавець / Фото Стешенко

І додала, що вагон у "слуг" – кращий: "Один із відомих нардепів "Слуги" (з Одеси, прізвища називати не буду) пожартував під час огляду вагона: "Ти ж уявляєш, скільки вони його мили перед нами?"

Навіщо "слуги народу" знову їдуть у Трускавець

Ще 22 вересня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у перші дні жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами".

Подію запланували провести у Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya, про що стало відомо 27 вересня. Її відвідають Президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, уряду тощо.

представники Офісу Президента, уряду тощо. ЗМІ вважають, що "слуги" обговорюватимуть відставку спікера Разумкова та зміни в уряді. Утім, як сказала народна депутатка Євгенія Кравчук, головно члени фракції планують "заслухати президента, звірити годинники та синхронізуватися".

Повний текст допису Анни Стешенко у фейсбуці:

Трускавець-2. На старті вже весело.

Ми з Ольгою Москалюк заздалегідь купили квитки на поїзд Київ – Трускавець. З нашим "щастям" ми потрапили в вагон зі "слугами народу". Зайняли місця, як кажуть, згідно з придбаними квитками. І тут... Та-дам...

Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І, як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця.

Далі більше. Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму. У ній – "про пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП". Бідний начальник поїзда переплутав на нервах: "У зв'язку з поїздкою ОПГ". Ми сміялися. Він довго вибачався, хоч і тут точно ні при чому. У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними".

P.S. До речі, вагон у "слуг" – кращий. Постіль заздалегідь заправлена. Один з видних нардепів "Слуги" (з Одеси, прізвище називати не буду, але кому треба, той відразу зрозуміє) пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш, скільки вони його мили перед нами?"