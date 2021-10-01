На місця у вагоні з нардепами квитки мала журналістка Анна Стешенко з колегою. Та, за її словами, начальник поїзда пересадив їх до "простих смертних".
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"Трускавець-2" ще не почався, але "на старті вже весело"
Журналістка написала у фейсбуці, що заздалегідь придбала з колегою квитки на 30 вересня на потяг до Трускавця. Та, як виявилося, не тільки вона: у тому ж вагоні й на ті ж місця квитки мали народні депутати від "Слуги народу". Утім, прізвищ їхніх жінка не назвала.
Попри наявність квитків, за словами журналістки, начальник поїзда пересадив її з колегою в інший вагон
"Трускавець-2". На старті вже весело. Прибігає начальник потягу і з тремтінням рук показує телеграму "Про пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП" (організоване групове перевезення – 24 канал). Отак нас переселили в сусідній вагон із "простими смертними",
– написала Стешенко.
Телеграма, яку показав журналістам начальник потяга Київ – Трускавець / Фото Стешенко
І додала, що вагон у "слуг" – кращий: "Один із відомих нардепів "Слуги" (з Одеси, прізвища називати не буду) пожартував під час огляду вагона: "Ти ж уявляєш, скільки вони його мили перед нами?"
Навіщо "слуги народу" знову їдуть у Трускавець
- Ще 22 вересня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у перші дні жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами".
- Подію запланували провести у Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya, про що стало відомо 27 вересня. Її відвідають Президент України Володимир Зеленський, представники Офісу Президента, уряду тощо.
- ЗМІ вважають, що "слуги" обговорюватимуть відставку спікера Разумкова та зміни в уряді. Утім, як сказала народна депутатка Євгенія Кравчук, головно члени фракції планують "заслухати президента, звірити годинники та синхронізуватися".
Повний текст допису Анни Стешенко у фейсбуці:
Трускавець-2. На старті вже весело.
Ми з Ольгою Москалюк заздалегідь купили квитки на поїзд Київ – Трускавець. З нашим "щастям" ми потрапили в вагон зі "слугами народу". Зайняли місця, як кажуть, згідно з придбаними квитками. І тут... Та-дам...
Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І, як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця.
Далі більше. Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму. У ній – "про пересадку пасажирів у зв'язку з ОГП". Бідний начальник поїзда переплутав на нервах: "У зв'язку з поїздкою ОПГ". Ми сміялися. Він довго вибачався, хоч і тут точно ні при чому. У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними".
P.S. До речі, вагон у "слуг" – кращий. Постіль заздалегідь заправлена. Один з видних нардепів "Слуги" (з Одеси, прізвище називати не буду, але кому треба, той відразу зрозуміє) пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш, скільки вони його мили перед нами?"