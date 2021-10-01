Про це журналістам 24 каналу ексклюзивно розповів один із депутатів "Слуги народу". Він відзначив, що наразі неясно, чи відбудеться це прямо у перший день з'їзду.

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"Слуги" говоритимуть про Разумкова

Нардеп відзначає, що Разумков перестав поводити себе як представник "Слуги народу". У своєму телеграмі одна зі "слуг" Вікторія Василевська-Смаглюк, написала, що обговорення у Трускавці долі Разумкова у парламенті безумовне буде.

Телефон розривається від дзвінків журналістів з приводу того, чи буде обговорюватися на фракції відставка Дмитра Разумкова? Звісно, буде. І будуть наслідки цього обговорення. Головне, при цьому, не плутати особисте з державним,

– відзначила нардепка.

Незалежно від того, проголосують відставку чи ні, на думку Василевської-Смаглюк, парламентська криза неминуча.

Нагадаємо, що "Слуги народу" приїхали на з'їзд фракції, який стартує 1 жовтня. Дмитра Разумкова у Трускавці не буде, хоч, як заявляли депутати, його туди запрошували. Натомість він візьме участь у ток-шоу Савіка Шустера.

Відставка Разумкова: що важливо розуміти