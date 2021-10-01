Об этом журналистам 24 канала эксклюзивно рассказал один из депутатов "Слуги народа". Он отметил, что пока неясно, произойдет ли это прямо в первый день съезда.

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"Слуги" будут говорить о Разумкове

Нардеп отмечает, что Разумков перестал вести себя как представитель "Слуги народа". В своем телеграме одна из "слуг" Виктория Василевская-Смаглюк написала, что обсуждение в Трускавце судьбы Разумкова в парламенте безусловно будет.

Телефон разрывается от звонков журналистов по поводу того, будет ли обсуждаться на фракции отставка Дмитрия Разумкова. Конечно, будет. И будут последствия этого обсуждения. Главное при этом не путать личное с государственным,

– отметила нардеп.

Независимо от того, проголосуют отставку или нет, по мнению Василевской-Смаглюк, парламентский кризис неизбежен.

Напомним, что "Слуги народа" приехали на съезд фракции, который стартует 1 октября. Дмитрия Разумкова в Трускавце не будет, хотя, как заявляли депутаты, его туда приглашали. Вместо этого он примет участие в ток-шоу Савика Шустера.

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