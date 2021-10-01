Об этом журналистам 24 канала эксклюзивно рассказал один из депутатов "Слуги народа". Он отметил, что пока неясно, произойдет ли это прямо в первый день съезда.
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"Слуги" будут говорить о Разумкове
Нардеп отмечает, что Разумков перестал вести себя как представитель "Слуги народа". В своем телеграме одна из "слуг" Виктория Василевская-Смаглюк написала, что обсуждение в Трускавце судьбы Разумкова в парламенте безусловно будет.
Телефон разрывается от звонков журналистов по поводу того, будет ли обсуждаться на фракции отставка Дмитрия Разумкова. Конечно, будет. И будут последствия этого обсуждения. Главное при этом не путать личное с государственным,
– отметила нардеп.
Независимо от того, проголосуют отставку или нет, по мнению Василевской-Смаглюк, парламентский кризис неизбежен.
Отставка Разумкова: что важно понимать
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подал два обращения по сбору подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Одно – от фракции, другое – лично от себя как ее председателя.
- Он получит подписные листы, на которых будет собирать подписи, чтобы инициировать увольнение Разумкова с должности.
- Чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов.
- Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не должен быть членом какой-либо фракции. Поэтому сейчас Разумков не является полноправным членом "Слуги народа", хотя и прошел в Раду №1 по их списку.
- Сам же Разумков не исключает, что его попытаются лишить депутатского мандата.