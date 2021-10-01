Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко поспешил опровергнуть эту информацию. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Важно Разумкова не пригласили: Арахамия объяснил, почему "слуги" не зовут спикера в Трускавец

Тищенко отметил, что лично приглашал Дмитрия Разумкова, но тот почему-то не принял приглашение.

Я лично приглашал его на всю страну, лично говорил, что мы ждем,

– сказал нардеп.

В то же время Николай Тищенко не смог ответить на вопрос, будут ли голосовать 1 октября нардепы за отставку Дмитрия Разумкова.

"Я еще повестку дня не видел. Поэтому не могу вам ответить на этот вопрос", – добавил парламентарий.

Николай Тищенко заявил, что приглашал Разумкова: смотрите видео

Обратите внимание! Как заявил ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Дмитрия Разумкова не пригласили, потому что он не является членом фракции.

Что "слуги народа" будут делать в Трускавце

1 октября стартовало выездное заседание президентской партии в Трускавце. На нем "слуги" планируют подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия.

"Слуги", которые прибыли на съезд фракции, будут жить в 3 местных гостиницах. Говорится о Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

По словам Евгении Кравчук, политики во время встречи проанализируют все то, что удалось сделать за 2 года у власти. Политик отметила, что "нам нужно сверить часы, синхронизироваться".

Чтобы принять участие в мероприятиях, политики должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или представить сертификат о полной вакцинации.

Добавим, что Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В тот же день письма были в Аппарате Верховной Рады.