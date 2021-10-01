Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко поспішив спростувати цю інформацію. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

Важливо Разумкова не запросили: Арахамія пояснив, чому "слуги" не кличуть спікера у Трускавець

Тищенко зауважив, що особисто запрошував Дмитра Разумкова, але той чомусь не прийняв запрошення.

Я особисто запрошував його на всю країну, особисто казав, що ми чекаємо,

– сказав нардеп.

Водночас Микола Тищенко не зміг відповісти на питання, чи голосуватимуть 1 жовтня нардепи за відставку Дмитра Разумкова.

"Я ще порядок денний не бачив. Тому не можу вам відповісти на це питання", – додав парламентар.

Микола Тищенко заявив, що запрошував Разумкова: дивіться відео

Зверніть увагу! Як заявив раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Дмитра Разумкова не запросили, бо він не є членом фракції.

Що "слуги народу" робитимуть у Трускавці

1 жовтня стартувало виїзне засідання президентської партії у Трускавці. На ньому "слуги" планують підбити підсумки своєї роботи та визначити подальші дії.

"Слуги", які прибули на з'їзд фракції, мешкатимуть у 3 місцевих готелях. Мовиться про Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".

За словами Євгенії Кравчук, політики під час зустрічі проаналізують все те, що вдалося зробити за 2 роки при владі. Політикиня зауважила, що "нам потрібно звірити годинники, синхронізуватися".

Щоб взяти участь у заходах, політики мають показати негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про повну вакцинацію.

Додамо, що Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Того ж дня листи були в Апараті Верховної Ради.