Не було поки що й жодних розмов про збір відповідних підписів. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів "слуга народу" Роман Грищук.
До теми У найважливіший день, – "слуги" розповіли, коли до Трускавця прибуде Зеленський
Нардеп підкреслив, що питання відставки Разумкова взагалі немає у порядку денному 1 жовтня. Раніше його колега Юлія Палійчук детальніше розповіла про плани політсили.
- Руслан Стефанчук підсумує роботу над планом виконання програми президента.
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Арахамія: Питання Разумкова – не головне
У коментарі УП очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чого главу парламенту не покликали у Трускавець. Він відзначив, що питання його відставки – не головне на з'їзді.
У нас не про Разумкова. У нас вся подорож заздалегідь планувалась. Питання Разумкова взагалі не порушувалося. У нас екватор по роботі Ради,
– підкреслив політик.
Він також пояснив, що протягом першого дня у Трускавці нардепи підбиватимуть підсумки роботи у парламенті з 2019 року. Натомість вирішуватимуть, збирати підписи за відставку Разумкова чи ні, вже на засіданні фракції.
Що цьому передувало
- Раніше щодо питання Разумкова у своєму телеграмі висловилася "слуга" Вікторія Василевська-Смаглюк. Вона запевнила, що у Трускавці обов'язково обговорюватимуть його долю у парламенті. "І будуть наслідки цього обговорення. Головне, при цьому, не плутати особисте з державним", – зазначила вона.
- Самого голови Верховної Ради на з'їзді "слуг" не буде. Він натомість візьме участь у ток-шоу Савіка Шустера. Раніше Разумков заявив, що його навіть не запрошували на виїзне засідання фракції. Втім, нардеп Микола Тищенко спростував цю інформацію.