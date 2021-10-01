Не было пока и никаких разговоров о сборе соответствующих подписей. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал "слуга народа" Роман Грищук.

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Нардеп подчеркнул, что вопроса отставки Разумкова вообще нет в повестке дня 1 октября. Ранее его коллега Юлия Палийчук подробнее рассказала о планах политсилы.

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Денис Шмыгаль опишет видение Кабмином стратегии развития экономики и социальной сферы.

Тимофей Милованов презентует План трансформации страны.

Арахамия: вопрос Разумкова – не главный

В комментарии УП глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему главу парламента не позвали в Трускавец. Он отметил, что вопрос его отставки – не главный на съезде.

У нас не про Разумкова. У нас все путешествие заранее планировалось. Вопрос Разумкова вообще не поднимался. У нас экватор по работе Рады,

– подчеркнул политик.

Он также пояснил, что в течение первого дня в Трускавце нардепы будут подводить итоги работы в парламенте с 2019 года. Зато будут решать, собирать подписи за отставку Разумкова или нет, уже на заседании фракции.

Что этому предшествовало