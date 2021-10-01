В "Слуге народа" сообщили, что именно на 2 октября запланирована самая активная работа. Тогда будут работать по стратегическим направлениям.

Заметьте "Слуги народа" не придут на шоу Шустера с Разумковым, – источники

Кроме того, 2 октября в Трускавец также прибудут Ирина Венедиктова и Денис Монастырский.

Зеленский и вероятная отставка Разумкова

По данным СМИ, Владимир Зеленский будет отдельно встречаться с отдельными группами депутатов. В частности, украинский лидер будет обсуждать вопрос "не командности" спикера Дмитрия Разумкова.

В то же время вопрос Разумкова не стал причиной съезда. Фракция "Слуги народа" должна была собраться еще в августе.

Все-таки два года прошло – депутаты хотят увидеть и услышать президента лично и иметь возможность задать вопрос,

– говорится в сообщении.

Эта встреча также будет классическим тим-билдингом.

Как пройдет 2 октября в Трускавце

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук рассказала, что 2 октября состоится совещание участников с представителями силовых министерств и правоохранительных органов.

Кроме того, будет продолжаться работа над детализацией "плана трансформации страны". В частности, обсудят: