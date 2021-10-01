Политики, которые сейчас находятся на съезде фракции в Трускавце, также не выйдут в эфир онлайн. В то же время точной причины такого решения не называют.
Заметьте Разумков не исключает, что может остаться без депутатского мандата
Приоритетными для обсуждения в студии "Свободы слова Савика Шустера" станут сразу 3 вопроса. Речь идет про:
- "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли главу Верховной Рады?
- Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
- Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?
Слуги на съезде в Трускавце
- Представители "Слуг народа" собрались в Трускавце на съезде фракции. Кроме того, туда должен прибыть Владимир Зеленский, а также – представители Офиса Президента.
- Ранее в "Слуге народа" рассказали, что политики во время встречи проанализируют свои действия за 2 года у власти.
- Одной из тем съезда станет возможная отставка Разумкова.
- Чтобы принять участие в мероприятиях, политикам народные избранники должны были продемонстрировать отрицательный результат ПЦР-теста или предоставить сертификат о полной вакцинации.
- В Трускавец "слуги" прибыли на поезде. Их разместили в 3 местных отелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".