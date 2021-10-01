Політики, які наразі перебувають на з'їзді фракції у Трускавці, також не вийдуть в ефір онлайн. Водночас точної причини такого рішення не називають.
Зауважте Разумков не виключає, що може залишитися без депутатського мандата
Пріоритетними для обговорення у студії "Свободи слова Савіка Шустера" стануть відразу 3 питання. Мовиться про:
- "Слуга народу" vs Дмитро Разумков: чи звільнять голову Верховної Ради?
- Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація?
- Скільки коштуватиме тепло в наших будинках, школах і лікарнях?
Слуги на з'їзді у Трускавці
- Представники "Слуг народу" зібралися у Трускавці на з'їзді фракції. Окрім того, туди має прибути Володимир Зеленський, а також – представники Офісу Президента.
- Раніше у "Слузі народу" розповіли, що політики під час зустрічі проаналізують свої дії за 2 роки при владі.
- Однією з тем з'їзду стане можлива відставка Разумкова.
- Щоб взяти участь у заходах, політикам народні обранці мали продемонструвати негативний результат ПЛР-тесту або представити сертифікат про повну вакцинацію.
- До Трускавця "слуги" прибули потягом. Їх розмістили у 3 місцевих готелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".